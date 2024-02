«Top 5 mondial», il annonce un grand joueur au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre de tout contrat en 2021, Gianluigi Donnarumma n'a pas connu des premières saisons faciles au PSG. Entre la concurrence avec Keylor Navas, les critiques sur son jeu au pied et l'épisode traumatisant du cambriolage de son domicile, l'Italien est pourtant en grande forme depuis quelques semaines. Et Jérôme Alonzo ne manque pas de s'enflammer.

Les débuts de Gianluigi Donnarumma au PSG n'auront pas été simples. En effet, le portier italien a d'abord été mis en concurrence avec Keylor Navas, avant de s'imposer comme le titulaire dans les buts parisiens. Mais les critiques, notamment concernant son jeu au pied, ont fusé contre Donnarumma, qui semble toutefois redresser la barre depuis quelques semaines, au point d'être encensé par Jérôme Alonzo.

Alonzo s'enflamme pour Donnarumma

« Donnarumma, c’est au moins sept ou huit points qu’il a fait gagner au PSG cette saison en Ligue 1. Malheureusement pour lui, il a brillé dans des matchs "anonymes" comme contre Clermont, Reims ou Strasbourg où ses performances passent plus inaperçues et c’est injuste pour lui car la valeur du point rapporté est la même chaque week-end ! Sa saison est pour le moment remarquable. Aujourd’hui, il est à mes yeux le meilleur gardien de Ligue 1 et facilement dans le top 5 mondial », lâche l'ancien portier du PSG dans les colonnes du Parisien , avant de poursuivre.

«C’est un monstre»