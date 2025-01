Le PSG boucle son transfert, Luis Enrique l’a convaincu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a réalisé un coup gagnant lors du dernier mercato estival en recrutant Willian Pacho pour 40 millions d'euros. Sous l'impulsion de Luis Enrique, le défenseur équatorien s'est rapidement imposé comme un élément-clé de l'équipe. Dans un entretien accordé aux médias du club, il est revenu sur la confiance apportée par son entraîneur.

A la recherche d’un renfort défensif lors du dernier mercato estival, Luis Campos a mis la main sur Willian Pacho, recruté pour 40M€ en provenance de l'Eintracht Francfort. Un choix qui s’est rapidement avéré payant, le défenseur équatorien s’imposant comme un titulaire dans l’esprit de Luis Enrique, qui a joué un rôle important dans son adaptation au PSG.

Le PSG vise un bijou de 21 ans pour renforcer son attaque ! 120M€ en ligne de mire, mais l'affaire est-elle déjà en route ? ⚽️

➡️ https://t.co/PtNFhs2T4V pic.twitter.com/arZ2Wey0il — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 16, 2025

« Il m’apporte beaucoup de confiance »

Dans un entretien diffusé sur les médias du PSG, Willian Pacho s’est livré sur sa bonne entente avec l’entraîneur parisien : « Les meilleurs conseils que j’ai reçus de lui ? Il y en a beaucoup, mais ce ne sont pas que des conseils. Il m’apporte beaucoup de confiance, il sait parler aux gens. J’essaye toujours de donner le maximum et j’écoute tout ce qu’il a à dire. Par exemple, il me fait travailler beaucoup sur mon mauvais pied. Il nous apporte beaucoup de confiance en nous. »

« Il apporte ce dont on avait besoin »

Luis Enrique a également eu l’occasion de dire tout le bien qu’il pensait du défenseur équatorien. « Les statistiques ne mentent pas. Il est l’un de ceux qui ont le plus joué, confiait-il en novembre. Sa signature était importante et il s’est adapté très vite. Cela a été facilité par la confiance et le temps de jeu. Mais il apporte ce dont on avait besoin : gagner les duels, ressortir le ballon, réussir à être efficace dans sa zone défensive. Il récupère beaucoup de ballons. C’est un apport qu’on a jugé positivement depuis son arrivée »