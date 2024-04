Le PSG au cœur d’une nouvelle polémique ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour aider les clubs français encore engagés en Coupe d’Europe, la LFP avait décidé de reporter les rencontres du PSG, de l’OM et du LOSC le week-end dernier. Une décision qui a souri au club de la capitale, renversant le FC Barcelone après sa défaite à l’aller. Pour sa demi-finale, Luis Enrique devrait également pouvoir faire souffler son groupe entre les deux matches.

Après sa défaite à l’aller (2-3), le PSG a rattrapé son retard sur la pelouse du FC Barcelone (4-1), décrochant son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions. Entre les deux matches, le club de la capitale avait pu souffler grâce à un aménagement du calendrier par la LFP, reprogrammant les matches de la 29e journée des clubs engagés en Coupe d’Europe. Un coup de pouce qui ne devrait pas être le dernier.

La LFP va encore aménager le calendrier

D’après Radio France , la LFP prévoit de nouveau de modifier le calendrier. Le match du 3 mai opposant le PSG à l'OGC Nice comptant pour la 32e journée de Ligue 1 positionné entre la demi-finale aller (1er mai) et retour (7 mai) de Ligue des champions sera ainsi reporté. Il devrait en être de même pour Reims-OM et/ou LOSC-OL, selon les résultats de la formation phocéenne et nordiste ce jeudi soir.

« Quand on s'engage dans cette direction, on ne s'arrête pas en cours »