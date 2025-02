Le PSG annonce un gros problème avant le choc

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après s’être qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le PSG va désormais devoir disposer de Brest afin de disputer les 8èmes de finale. Alors que les Parisiens se déplacent à Guingamp pour le match aller ce mardi soir (18h45), Luis Enrique a fait preuve de méfiance envers son adversaire, tandis que Nuno Mendes a dénoncé l’état de la pelouse.

Ce mardi soir, le PSG retrouve la Ligue des Champions. Grand favori de son barrage l’opposant au Stade Brestois, le club de la capitale ne sous-estime pas son adversaire pour autant, à l’image des déclarations de Luis Enrique ce lundi après-midi en conférence de presse. « En termes de football, je ne sais pas ce qu'il va se passer mardi. Nous sommes tous conscients de l'importance de ce match et l'intérêt de la compétition pour le club. Un excès de confiance, non pas du tout. Brest est tout à fait capable d'obtenir un bon résultat », a ainsi lâché le coach du PSG.

« Chaque match contre Brest est difficile à gagner »

Luis Enrique s’est réellement montré prudent : « C'est possible car à cette phase de la compétition, ce sont deux matchs de 90 minutes. Tout se joue dans un court laps de temps. Il faut gagner, nous n'avons pas le choix pour ne pas revivre des expériences des années précédentes. Un excès de confiance, je le répète non. Chaque match contre Brest est difficile à gagner mais notre objectif c'est la victoire. »

Nuno Mendes : « La pelouse n'est pas très bonne »

« C'est intéressant pour le public, mais nous Brest ce sont des matchs où on doit s'améliorer. Chaque match qu'on a joué contre Brest à domicile comme à l'extérieur c'est difficile. Ils sont capables de marquer en quelques minutes. Ils sont bons défensivement et offensivement et sur les deuxièmes ballons. Ce n'est jamais un match facile contre Brest », poursuit le technicien espagnol. Quant à Nuno Mendes, ce dernier a averti concernant l’état de la pelouse du Roudourou : « C'est un match de Ligue des champions, mais la pelouse n'est pas très bonne, donc il va falloir faire attention. »