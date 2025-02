PSG : Changement pour Dembélé, la surprise est totale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Repositionné au poste de numéro 9 depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé a retrouvé, comme par magie, son efficacité. Face à l'AS Monaco vendredi soir (4-1), l'international tricolore a claqué un doublé et fait le plein confiance avant de défier Brest en Ligue des champions. En conférence de presse, Luis Enrique ne s'attendait pas à un tel rendement.

L’une des plus belles trouvailles de Luis Enrique a été de placer Ousmane Dembélé au poste de numéro 9. Dans cette position, l’international tricolore a inscrit huit buts en trois matchs et représente une menace nouvelle. Le champion du monde 2018 réalise la saison la plus prolifique de sa carrière et a reçu les félicitations de Luis Enrique.

Le PSG mise sur l'avenir, mais des turbulences menacent ce renouveau. Quelles sont les conséquences ? ⚠️

➡️ https://t.co/iZDrdDJosG pic.twitter.com/u4igXl18Aq — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 9, 2025

« C'est surprenant »

« Ce qui nous surprend particulièrement avec Ousmane, c'est cette capacité à bouger dans la surface de réparation. Il est toujours là où il faut, il est capable ensuite de recevoir un ballon et de marquer en une touche de balle. On connaît très bien ses qualités, ses statistiques cette saison sont incroyables mais c'est aussi ça le charme de faire partie d'une équipe qui parvient à coordonner tes idées avec celles de tes coéquipiers. On connaissait Ousmane comme ailier mais on voit qu'il est vraiment capable d'aller partout et c'est tout à fait positif. Ce qui est surprenant, c'est son mouvement permanent dans la surface de réparation. Là où la saison dernière on le voyait plutôt partir du couloir, on le voit plus agir en numéro 9, c'est quelque chose dont on tire tous profit et dont on est tous contents » a déclaré le coach du PSG.

Luis Enrique met en avant le collectif

Le technicien espagnol a souhaité aussi diriger la lumière des projecteurs sur ses coéquipiers. « J'ai été, je suis et je serai toujours un défenseur des joueurs de la qualité technique d'Ousmane. Mais là, j'ai peut-être plus envie de me concentrer sur ses coéquipiers qui lui délivrent des passes décisives: Nuno, Barcola, Kvara, Gonçalo, Désiré, Kang-In... » a confié Luis Enrique en conférence de presse.