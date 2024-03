Le PSG annonce un clash avec la mère de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis que Kylian Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu'il allait quitter le PSG en fin de saison, rien ne va plus en coulisses. Une source en interne reconnaît des tensions avec l'entourage du joueur, notamment avec sa mère. Cela pourrait provoquer le départ d'Ethan Mbappé, également en fin de contrat et, aujourd'hui, proche d'un départ.

C'est devenu une habitude. Kylian Mbappé a débuté la rencontre face au Stade de Reims sur le banc. Luis Enrique s'était déjà expliqué, indiquant qu'il souhaitait préparer la prochaine saison, qui se fera sans l'international français. Alors lorsqu'un journaliste a voulu retenter sa chance ce dimanche, l'Espagnol s'est montré évasif. « Je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l'avenir ! C'est un joueur incroyable, une meilleure personne encore. Je lui souhaite le meilleur du meilleur » a confié le coach du PSG.

« Il y a des tensions assez importantes »

Une situation qui ne devrait pas arranger la relation tumultueuse entre l'entourage de Kylian Mbappé et le PSG. « Les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman, qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de Kylian » a confié une source interne au quotidien L'Equipe . Pas sûr que cette situation puisse s'arranger de sitôt.

Le frère de Mbappé aussi sur le départ ?