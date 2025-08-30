Le PSG annonce sa nouvelle pépite en attaque ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme il l’a confié ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique a refusé certains joueurs cet été lors du mercato. L’entraîneur du PSG veut laisser de la place aux jeunes afin qu’ils se développent, comme par exemple Ibrahim Mbaye. Le technicien espagnol a salué la progression de l’ailier âgé de 17 ans, en qui il place de grands espoirs.

Après Renato Marin (19 ans), Lucas Chevalier (23 ans) et Illia Zabarnyi (22 ans), le PSG ne devrait pas enregistrer de nouvelles recrues dans les derniers jours du mercato. « La clôture officielle, c’est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l’on va être très actif. On va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l’on a », a indiqué Nasser Al-Khelaïfi jeudi en marge du tirage au sort de la Ligue des champions.

« Il faut faire confiance aux jeunes qui ont été recrutés et à ceux du centre de formation » Luis Enrique quant à lui a confié ce vendredi en conférence de presse qu’il avait refusé certains joueurs au mercato pour laisser de la place aux jeunes : « Bien sûr. Ce n’est pas un modèle de penser à toujours signer 4-5 joueurs. Il faut faire confiance aux jeunes qui ont été recrutés et à ceux du centre de formation. Peut-être qu’ils ne sont pas réguliers, mais on doit le gérer pour affronter une saison. Chaque année est différente et présente de nouvelles situations. On est content de l’effectif que nous avons. On veut toujours l’améliorer, on pense à des changements. Mais il est important de valoriser nos joueurs. »