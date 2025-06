Le PSG annonce l'arrivée d'un renfort «exceptionnel»

Victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche lors de la demi-finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne, Ousmane Dembélé était forfait pour la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs. Alors que le PSG affronte l'Inter Miami de Lionel Messi en huitième de finale, le numéro 10 de Luis Enrique sera de la partie. Interrogé sur le retour d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué s'est enflammé.

«Cela nous fait énormément de bien qu’il soit là»

« Ousmane Dembélé ? Il est très important, comme tous les joueurs. On a la chance d'avoir énormément de très bons joueurs dans l'équipe. Le coach peut faire tourner l'équipe et ça sera le même rendu sur le terrain, donc ça, c'est génial. Mais bien sûr, avoir Ousmane c'est toujours un plus, un bonus. C'est un joueur exceptionnel, donc on est content de l'avoir avec nous », a déclaré Désiré Doué, le numéro 14 du PSG.