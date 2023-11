Le PSG a vécu un moment difficile, ce joueur balance

Alexis Brunet

Le PSG a entamé un nouveau cycle de son projet cet été. De nombreux joueurs sont arrivés, et des affinités commencent à se créer. Lucas Hernandez s'est justement confié sur la vie de groupe, et comment cela a aidé les Parisiens à se remettre de la lourde défaite face à Newcastle.

Durant l'été, le PSG a opéré une sorte de révolution. Le club de la capitale a changé de coach, en faisant venir Luis Enrique à la place de Christophe Galtier, mais il a aussi grandement modifié son ossature. Le champion de France s'est débarrassé de stars comme Lionel Messi, Neymar, ou bien Sergio Ramos, et il a fait venir de nombreux joueurs, afin de les remplacer.

Un groupe prend forme au PSG

Tous ces changements font qu'il n'est pas facile de construire une vie de groupe. Pourtant, le PSG y arrive. Interrogé par Le Parisien , Lucas Hernandez s'est confié sur son acclimatation, mais aussi celle des hispanophones de l'équipe. « 90 % des joueurs parlent espagnol ou le comprennent, ça facilite la compréhension entre nous. Les Espagnols continuent leur adaptation. Ils prennent des cours de français pour s’améliorer et continuer à créer ce groupe qui prend forme petit à petit. »

La défaite face à Newcastle a fait mal