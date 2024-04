Le PSG a trouvé son nouveau Neymar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a décidé de se séparer de Neymar, qui a rejoint Al-Hilal pour quasiment 90M€. Mais rapidement, les Parisiens ont trouvé un autre numéro 10 à savoir Ousmane Dembélé. D'abord ailier, l'ancien Rennais évolue désormais réellement dans une position de meneur de jeu depuis quelques matches. Et cela n'étonne pas son ancien coéquipier Gelson Fernandes.

Depuis quelques matches, Luis Enrique a décidé de faire évoluer Ousmane Dembélé plus dans l'axe. L'ailier de formation porte donc le numéro 10 dans le dos, et occupe également ce poste sur le terrain. Et le choix de l'entraîneur du PSG est validé par Gelson Fernandes qui a côtoyé Ousmane Dembélé à Rennes.

PSG : C’est terminé pour ce gros transfert ? https://t.co/et0loo4nWd pic.twitter.com/g5m6TRzOUH — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Dembélé le nouveau meneur de jeu du PSG

« Pour moi, c'est là où Ousmane est vraiment le plus fort. À un poste de numéro 10 derrière l'attaquant. Je me souviens d'un match contre Marseille, qu'on avait gagné 5-2 (le 18 mars 2016), il jouait 10 et avait été énorme. Tout simplement parce qu'il est plus dangereux, plus vite et qu'il ne perd pas d'énergie dans ses replacements défensifs. À ce poste-là, il est tellement tranchant. Après, il lui faut un vrai 9 devant lui parce que s'il est tout seul, ce n'est pas un joueur qui va pouvoir rester fixer les centraux », rappelle l'ancien milieu de terrain du Stade Rennais dans les colonnes de L'EQUIPE . Une analyse partagée par Rolland Courbis, qui a connu Ousmane Dembélé à Rennes.

«À ce poste-là, il est tellement tranchant»