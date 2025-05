Le PSG a signé un phénomène, grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ, Senny Mayulu avait finalement signé une prolongation de contrat avec le PSG en toute fin de saison dernière. Le jeune titi a d'ailleurs intégré la rotation de Luis Enrique, qui s'enflamme à son sujet et l'annonce déjà comme un futur phénomène du PSG.

Et si le PSG avait signé un futur grand du football français ? La saison dernière, Senny Mayulu (18 ans) a semblé tout proche du départ, mais Luis Enrique a finalement tout mis en oeuvre pour le retenir et lui faire signer un premier contrat professionnel jusqu'en 2027 avec le PSG. Un choix judicieux pour Mayulu qui se montre à son avantage à chacune de ses apparitions en équipe première, et qui plait énormément à son entraîneur.

« Ravi qu'il soit resté au PSG »

Interrogé en conférence de presse samedi soir après le large succès du PSG à Montpellier (4-0), Luis Enirque s'est lâché sur le cas Mayulu, qui a disputé l'intégralité de la rencontre : « J'ai dit l'année dernière que j'étais ravi qu'il soit resté. C'est vrai que c'est difficile d'être titulaire au PSG, surtout dans ce PSG-là, mais je pense que Senny réunit toutes les conditions pour être un joueur très important au PSG dans le futur, de par sa qualité technique, sa qualité physique, sa polyvalence », indique l'entraîneur espagnol.

Un atout pour le PSG

Luis Enrique a également mis l'accent sur la polyvalence du jeune titi du PSG, formé en tant que milieu de terrain mais également capable d'évoluer un cran plus bat : « C'est un joueur que nous essayons même en ce moment en tant qu'arrière latéral et il peut parfaitement jouer en tant qu'arrière latéral, un latéral dans une équipe comme la nôtre », poursuit l'entraîneur du PSG, qui annonce donc un phénomène pour l'avenir du club avec Senny Mayulu.