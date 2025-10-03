Le PSG a signé «le meilleur du monde»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une nouvelle performance XXL mercredi soir avec le PSG sur le terrain du FC Barcelone, Nuno Mendes a confirmé son excellent état de forme du moment. Gonçalo Ramos et Luis Enrique se sont d'ailleurs enflammés à son sujet après la rencontre, le qualifiant de meilleur latéral gauche au Monde. Une aubaine pour le PSG, qui lui a fait signer une prolongation de contrat en début d'année.

Directement opposé à Lamine Yamal mercredi soir lors du choc entre le FC Barcelone et le PSG, Nuno Mendes (23 ans) a une nouvelle fois répondu présent en livrant une grosse prestation. Le latéral gauche portugais, qui avait prolongé son contrat avec le club de la capitale en février dernier jusqu'en 2029 après être passé proche du départ, s'est imposé comme une référence mondiale au PSG. Et ce n'est pas son compatriote Gonçalo Ramos qui dira le contraire.

« C'est le meilleur latéral du monde » Interrogé en zone mixte mercredi soir après la victoire du PSG, le buteur portugais s'est enflammé pour Nuno Mendes : « C'est le meilleur latéral du monde. Sa soirée est incroyable. C'est très difficile de jouer contre lui. Aujourd'hui, il a encore montré ses qualités », assure Ramos.