Le PSG a récupéré le nouveau Robben !

Eblouissant la saison dernière avec le PSV Eindhoven, Xavi Simons a été rapatrié par le PSG, avant d'être prêté dans la foulée au RB Leipzig où il confirme sa montée en puissance. Mercredi soir, il a notamment inscrit un but magnifique en Ligue des champions qui a enflammé la presse allemande, au point que le jeune néerlandais soit comparé à son compatriote Arjen Robben.

De retour au PSG après une saison éblouissante au PSV Eindhoven, Xavi Simons continue de briller au RB Leipzig où il est prêté par le club parisien. Mercredi soir, son but fabuleux en Ligue des champions a d'ailleurs affolé l'Allemagne au point que Sport1 le compare à Arjen Robben. Mais ce n'est pas tout.

La presse allemande compare Xavi Simons à Robben

« Hier (mercredi, NDLR), il a montré tout ce qu’un joueur pouvait faire sur le terrain, mais il a aussi été acharné dans les duels. Pour les adversaires, il est vraiment pénible à vivre », note ainsi Georg Kreul, journaliste de Fussball Transfers avant d'en rajouter une couche.

«En Bundesliga, il montre chaque jour sa qualité technique»