Le prochain Kylian Mbappé ? Ça la fait bien rire !

A 24 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. Et forcément, devant une telle réussite, l’idée est de trouver la future pépite qui pourrait faire aussi bien que l’actuel joueur du PSG. Une quête qui ne manque pas d’en amuser certains. C’est notamment le cas de Rafael Pimenta, elle qui a succéder à Mino Raiola.

Aujourd’hui, Rafaela Pimenta est présentée comme la femme la plus puissante du football. Elle a succédé à Mino Raiola et gère aujourd’hui certaines des plus grandes stars du ballon rond comme Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba ou encore Erling Braut Haaland. Une écurie qui ne fait bien évidemment que grandir. Et si le prochain Mbappé rejoignait également le giron de Rafaela Pimenta ?

« Ça me fait un peu rigoler »

La question lui a été posée ce dimanche par Téléfoot . Rafaela Pimenta est-elle à la recherche du prochain Kylian Mbappé ? Elle a préféré en rire : « Est-ce que je rêve d’avoir le prochain Kylian Mbappé ? Ça me fait un peu rigoler. La question me fait un peu rigoler. Dans le football, on est toujours à la recherche du prochain … ».

« Je ne sais pas s’il existera un prochain Kylian Mbappé »