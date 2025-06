Le nouveau rêve du PSG brisé par Kylian Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain se prépare à faire ses débuts à la Coupe du monde des clubs, avec la volonté de glaner un cinquième trophée. Mais cette ambition est logiquement partagée par d’autres participants, à l’instar du Real Madrid de Kylian Mbappé, déterminé à l’idée de triompher aux États-Unis après une saison compliquée.

Pour les joueurs du PSG, récents champions d’Europe, l’heure des vacances n’est pas encore arrivée. Le club de la capitale est arrivé cette semaine aux États-Unis afin de disputer la première édition de la Coupe du monde des clubs avec 32 équipes (14 juin au 13 juillet 2025) et vise un cinquième titre pour clôturer sa saison. Le Real Madrid de Kylian Mbappé se trouve parmi les concurrents.

« Tout trophée est important » Un rendez-vous important pour les Merengue, désormais dirigés par Xabi Alonso. Interrogés par DAZN, les joueurs du Real Madrid ne cachent pas leur détermination après une saison compliquée, avec seulement deux trophées mineurs remportés (la supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA). « C'est très excitant, confie Jude Bellingham, rapporté par Real-France. L'ambiance est différente lors d'une tournée de pré-saison, les matchs sont différents, et parfois on a l'impression de répéter la même chose. Je suis sûr que nous essaierons de garder à l'esprit que nous avons eu une longue saison et que nous aurons le temps de profiter de nos vacances et de nous imprégner de la culture. Mais le plus important, comme toujours, c'est le football, et nous tenterons tout pour gagner. Tout trophée est important, et les 31 autres équipes sont là parce qu'elles le méritent, grâce à leurs résultats sur les différents continents, donc pour moi c'est très important. C'est une chance de gagner un autre titre et une nouvelle compétition, et ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. »