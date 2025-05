Le nouveau patron du PSG, c'est lui !

A la fin de la saison 2022-2023, le PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Comme l'a rappelé Oscar Garcia, les hautes sphères parisiennes ont laissé « carte blanche » à leur entraineur, et ce, parce qu'elles sont convaincues qu'il leur offrira la première Ligue des Champions de leur histoire.

On ne peut plus satisfait par le travail de Luis Enrique , le PSG vient de le prolonger, et ce, pour une durée de deux années, soit jusqu'en 2027. Comme l'a souligné Oscar Garcia , l'Espagnol a mis tout le monde d'accord à Paris , à tel point qu'il a les pleins pouvoirs.

«IIs lui laissent carte blanche»

« Construire son équipe comme on le souhaite, c’est le rêve de tout entraîneur, non ? Bien sûr, mais tu as rarement l’argent ou le temps pour le faire. S’il avait pu le faire dans toutes les équipes où il est passé, il l’aurait fait, mais on ne laisse pas toujours la possibilité de le faire. À Paris, ils sont convaincus que c’est avec lui qu’ils vont gagner la Ligue des champions donc ils lui laissent carte blanche. Je pense qu’ils ont raison parce qu’il a les idées très claires et il sait les transmettre », a déclaré Oscar Garcia, ancien coéquipier de Luis Enrique du côté du FC Barcelone, lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Reste à savoir si l'ancien sélectionneur de l'Espagne aura une carrière à la Diego Simeone, qui est sur le banc de l'Atlético de Madrid depuis plus de 10 ans, au PSG.