«Le meilleur», une star du PSG le fait halluciner !

Axel Cornic

Très critiqué depuis son arrivée, Gianluigi Donnarumma semble avoir mis tout le monde d’accord. Il faut dire que l’Italien a réalisé des prestations impressionnantes et si le PSG est en finale de la Ligue des Champions, c’est en grande partie grâce à lui. Liverpool, Arsenal et Aston Villa se sont cassés les dents sur le gardien parisien et c’est désormais au tour de l’Inter.

« Il nous a sauvé plusieurs fois » Lors du media day organisé à dix jours de cette finale, Vitinha a rendu un vibrant hommage à son coéquipier Gianluigi Donnarumma. « C'est une grande figure pour nous. Il a été clé cette saison, il nous a sauvé plusieurs fois » a expliqué le milieu de terrain du PSG.