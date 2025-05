Un buteur surprise au PSG, c’est validé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende du PSG où il a longtemps été le meilleur buteur de l'histoire, Pedro Miguel Pauleta s'est confié sur l'un de ses successeurs à la pointe de l'attaque parisienne. Et ce n'est pas le plus attendu. En effet, le Portugais a jugé l'évolution d'Ousmane Dembélé au poste d'avant-centre où il a été replacé par Luis Enrique.

« Il fait super saison avec une qualité énorme. Il peut gagner un match tout seul et il a marqué beaucoup de buts cette année. En tant qu'ancien buteur, quand je vois sa qualité devant, je dis qu'il peut continuer et améliorer son nombre de buts cette saison », lâche-t-il lors du Media Day organisé au centre d'entraîneur du PSG , avant d'évoquer les enjeux qui attendent le club de la capitale.

«Il fait super saison avec une qualité énorme»

« Ce sont deux matchs tellement importants pour le club. La Ligue des champions est un trophée que le club attend depuis longtemps, très difficile à gagner. J'espère qu'ils vont gagner à cette deuxième opportunité. Ce sera très difficile contre l'Inter mais on a beaucoup de confiance. C'est une vraie équipe qui joue et vit bien ensemble. Aujourd'hui, tu vois que le club est plus important. Ça me donne beaucoup de confiance », ajoute Pedro Miguel Pauleta.