«Le meilleur du monde» au PSG, il dit tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deuxième joueur le plus utilisé du PSG derrière Willian Pacho cette saison, Achraf Hakimi impressionne par sa capacité à enchaîner les matchs et les efforts dans son couloir droit avec toujours autant d’intensité. Des aptitudes physiques qui ne sont pas le fruit du hasard, mais la conséquence de beaucoup de travail en dehors des séances d’entraînement, comme l’a confié son compatriote Romain Saïss.

Lauréat du prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1, et nommé dans le onze type de la saison, comme bon nombre de ses coéquipiers, Achraf Hakimi réalise un quatrième exercice plus que réussi sous les couleurs du PSG. Une saison très longue pour l’international marocain (83 sélections), qu’il a démarré le 16 juillet dernier avec la préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et qu’il pourrait terminer le 13 juillet prochain à l'occasion de la finale de la Coupe du monde des clubs.

« Il doit s’organiser des sessions individuelles pour maintenir la cadence physiquement et préparer son corps à l’effort » Pourtant, Achraf Hakimi ne semble pas émoussé, alors qu’il est le deuxième joueur du PSG le plus utilisé par Luis Enrique cette saison, juste derrière Willian Pacho. Ce qui est le résultat de beaucoup de travail, pas seulement lors des séances d’entraînement. Comme expliqué par Le Parisien, le latéral droit âgé de 26 ans dispose d’un préparateur physique, un nutritionniste et un kiné personnel. Il lui arrive de pratiquer la boxe afin pour améliorer son cardio et son équipe lui prépare des exercices à effectuer en plus de ceux demandés par Luis Enrique lors des périodes de repos.