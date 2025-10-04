«Le meilleur du monde» a signé au PSG : Luis Enrique l'annonce en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Lille dimanche soir, Luis Enrique a notamment été interrogé sur le rendement impressionnant de Vitinha ces derniers mois. Encore excellent mercredi soir à Barcelone, le milieu de terrain portugais est l'une des meilleurs joueurs du monde à son poste selon Luis Enrique.

S'il y a bien un joueur qui a complétement explosé sous les ordres de Luis Enrique, c'est Vitinha. Le milieu de terrain portugais est devenu une référence à son poste comme en témoigne sa sixième place au classement du Ballon d'Or. Interrogé sur l'évolution du joueur qui a prolongé son contrat jusqu'en 2029, Luis Enrique assure toutefois qu'il n'a rien fait de particulier, saluant simplement le niveau de Vitinha.

Luis Enrique s'enflamme pour Vitinha « Je fais le même travail avec lui qu'avec les autres joueurs. Je suis le coach de tous les joueurs. Vitinha est l'un des deux meilleurs milieux au monde. Je cherche à améliorer chaque joueur », lance-t-il dans des propos tenus en conférence de presse, avant de poursuivre.