«Le meilleur du monde» a signé au PSG : Luis Enrique l'annonce en public !

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Lille dimanche soir, Luis Enrique a notamment été interrogé sur le rendement impressionnant de Vitinha ces derniers mois. Encore excellent mercredi soir à Barcelone, le milieu de terrain portugais est l'une des meilleurs joueurs du monde à son poste selon Luis Enrique.
S'il y a bien un joueur qui a complétement explosé sous les ordres de Luis Enrique, c'est Vitinha. Le milieu de terrain portugais est devenu une référence à son poste comme en témoigne sa sixième place au classement du Ballon d'Or. Interrogé sur l'évolution du joueur qui a prolongé son contrat jusqu'en 2029, Luis Enrique assure toutefois qu'il n'a rien fait de particulier, saluant simplement le niveau de Vitinha.
Luis Enrique s'enflamme pour Vitinha
« Je fais le même travail avec lui qu'avec les autres joueurs. Je suis le coach de tous les joueurs. Vitinha est l'un des deux meilleurs milieux au monde. Je cherche à améliorer chaque joueur », lance-t-il dans des propos tenus en conférence de presse, avant de poursuivre.
«Vitinha est l'un des deux meilleurs milieux au monde»
« C'est beau de voir son niveau. Il peut encore s'améliorer. Il est très important pour nous. Je veux aider chaque joueur à s'améliorer, c'est le travail de l'entraîneur. Je suis très content de l'évolution de nos joueurs », ajoute Luis Enrique.