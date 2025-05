Le «GOAT» a quitté le PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Véritable légende au Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait ses adieux. Le technicien italien va désormais prendre la direction de la sélection brésilienne pour entamer un nouveau chapitre dans sa longue carrière, peut-être le dernier. Au moment de faire le bilan, ils sont beaucoup à le considérer comme le meilleur entraîneur de l'histoire.

Ancelotti, le plus grand

« Si c’est le GOAT ? On rappelle aux plus jeunes qu’Ancelotti a remporté les cinq grands championnats, il est le seul. On est à un changement d’époque. Ancelotti tourne cette page au meilleur des moments. Il a refait basculer le Real Madrid comme le plus grand club du monde après hégémonie du FC Barcelone.C’est le plus grand entraîneur du Real Madrid, même si Zinédine Zidane n’est pas loin » a-t-il déclaré.