Le clan Mbappé snobé par l’équipe de France, les raisons dévoilées

Un Mbappé peut en cacher un autre au PSG. Après Kylian, Ethan commence à pointer le bout de son nez. Agé seulement de 16 ans, le joueur, qui évolue dans un rôle de milieu de terrain, fait ses classes avec les U19 du PSG. Selon certains observateurs, il présente des qualités indéniables, malgré quelques limites affichées.

Après Kylian, un autre Mbappé pourrait faire parler de lui dans les prochaines années. Agé seulement de 19 ans, Ethan Mbappé n'évolue qu'avec les U19 du PSG, mais ses qualités font réagir certains observateurs comme Zoumana Camara, son entraîneur. Dans des propos rapportés par L'Equipe , le coach parisien a décrit son profil.

Camara décrypte le profil d'Ethan Mbappé

« Ethan, c’est un joueur de volume, à l’aise techniquement, qui est aussi capable de récupérer des ballons. Dans l’utilisation comme dans le travail sans ballon, il s’est beaucoup amélioré. On est exigeants avec lui, c’est un garçon très intelligent, il comprend très vite. Ça, c’est une force. Quand on connaît ses qualités et ses axes d’amélioration, c’est toujours plus facile pour s’améliorer, et lui, il a ça » a confié l'ancien joueur du PSG au quotidien sportif. Directeur du centre de formation parisien, Luca Cattani apprécie les qualités de Mbappé : « Il est très intelligent, donc il sait où travailler pour s’améliorer. Sur le terrain, il est généreux et n’a pas peur de prendre ses responsabilités et j’aime aussi le fait qu’il soit toujours un gars très positif ».

« Les appelés sont encore un cran au-dessus de lui »