Le clan Messi craque complètement et part au clash, il se fait allumer

Voilà une déclaration, qui devrait faire les gros titres en Espagne pendant plusieurs jours. Sur les réseaux sociaux, le frère de Lionel Messi s'en est pris au président du FC Barcelone, Joan Laporta. Quelques minutes après cette sortie, l'un de ses proches a réagi sur Twitter et a répondu à l'Argentin.

C'était un secret de polichinelle. Depuis l'été 2021, la relation serait glaciale entre Lionel Messi et Joan Laporta, président du FC Barcelone. Une situation liée évidemment à sa non-prolongation et au départ de l'international argentin au PSG. Et ce mercredi, le frère de Messi a dit tout le mal qu'il pensait du dirigeant catalan.

Le frère de Messi se paye le Barça

Lors d'un live Twitch , Matías Messi s'est lâché sur Joan Laporta. « Les gens auraient dû sortir et manifester pour que Laporta parte et que Messi reste. Le musée du FC Barcelone est le musée de Messi. Les Espagnols sont des traîtres; Barcelone a commencé à être connu grâce à Messi » a confié le frère du joueur parisien.

Matías, El Barça era gigantesco sin tu hermano y tu hermano lo hizo aún más y más grande.Ambos crecieron juntos.Lo que me pregunto es que serías tu sin el Barça y sin tu hermano…Un abrazo♥️… — LLUíS CARRASCO (@lluiscarrasco) February 8, 2023

Un proche de Laporta sort du silence