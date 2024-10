Le clan Mbappé menacés par Al-Khelaïfi et le PSG, «ils sont dangereux»

Axel Cornic

Dès la sortie des premières informations de la presse suédoise, Kylian Mbappé a fait un sous-entendu à peine déguisé sur une implication de la part du Paris Saint-Germain. Pour le moment son ancien club rejette les accusations, mais des récentes révélations font état d’un véritable régime de la terreur.

On savait que les tensions entre Kylian Mbappé et le PSG étaient à leur paroxysme, mais cela se déroule désormais devant les yeux de tous. Car l’attaquant français, désormais au Real Madrid, a clairement pointé du doigt son ancien club après avoir été lié à une affaire de viol et d’agression sexuelle en Suède. Et plus on en apprend sur ce dossier épineux, plus on se croirait dans un véritable film d’espionnage.

« Ces personnes qui dirigent le PSG sont un grand danger »

Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a récemment donné sa version sur ce qui se passe dans les hautes sphères du PSG... et ça fait froid dans le dos. « Ces personnes qui dirigent le PSG sont un grand danger, et c’est très dur de parler d’eux et d’enquêter sur eux parce que ce sont des gens dangereux. Ce qu’ils font et ce qu’ils sont capables de faire, ce qu’ils ont déjà fait avec l’armée numérique... » a expliqué le journaliste et éditorialiste de la radio, dans l’émission Estelle Midi.

« C’est ce que je répète depuis des années et c’est ce qui m’a causé énormément d’ennuis »

Et il n’est pas le seul à la penser ainsi, puisque Romain Molina a également livré cette version sur le PSG. « Personne n’ose en parler, parce que tu touches à l’entourage de Nasser. On m’a envoyé un extrait de Daniel Riolo, qui parle de l’entourage de Nasser et dit : “Je n’ose même pas en parler, parce que c’est dangereux” » a-t-il déclaré, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Colinterview. « Moi c’est ce que je répète depuis des années et c’est ce qui m’a causé énormément d’ennuis, d’emmerdes, d’attaques, de menaces. Mais personne ne veut rien dire et les Mbappé non plus visiblement ».