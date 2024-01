Le clan Hidalgo lâche une réponse définitive au Qatar

Jean de Teyssière

Le dossier du Parc des Princes est épineux. Le PSG souhaite acquérir l'enceinte, mais la mairie se refuse à la vendre. Pour poursuivre son envie de devenir encore plus grand, le PSG réfléchi donc à construire son propre stade et aurait débuté les discussions avec la mairie de Montigny-le-Bretonneux pour construire une grande enceinte. Une option qui pourrait prendre l'importance, vu le récent discours encore tenu par la mairie de Paris.

Au PSG, on souhaite acquérir le Parc des Princes. Les travaux pour agrandir le stade sont trop coûteux et le Qatar, propriétaire du PSG, ne souhaite pas dépenser autant pour un stade qui ne lui appartient pas. Et la mairie ne semble vouloir revenir sur sa décision.

«Un refus de vente définitif ? Oui, c’est définitif»

Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, a réaffirmé la position claire de la maire, Anne Hidalgo, concernant le refus de la vente du Parc des Princes au Qatar, relayé par La Source Parisienn e : « Un refus de vente définitif ? Oui, c’est la maire qui s’est positionnée et elle a exprimé cette position de façon claire il y a plusieurs mois. L’option de la vente, qui avait été envisagée sous pleins de conditions ne l’est plus. C’est définitif. Par contre, on a pleins d’autres choses à proposer. Arrêtons d’être arc-boutés sur un sujet de vente. Nous nous devons garantir l’avenir. »

«Si on vend, c’est une décision qui est irréversible»