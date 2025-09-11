Le chouchou du PSG va recaler le Qatar ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis sa retraite en 2023, Javier Pastore entame une nouvelle carrière loin des terrains. Installé à Madrid avec sa famille, l’ancien meneur de jeu du PSG suit une formation FIFA en management du sport. À 36 ans, « El Flaco » se prépare à devenir directeur sportif et s’interroge sur l’avenir qu’il souhaite construire.

Javier Pastore a tourné la page de sa carrière de joueur en 2023, après une dernière expérience au Qatar. L’ancien international argentin (29 sélections) a choisi de revenir en Europe pour entamer une deuxième phase de vie, centrée sur le management sportif. Conseillé par des amis, Pastore s’est installé à Madrid avec sa famille et suit depuis douze mois une formation en management dispensée par la FIFA. Cette formation vise à préparer les anciens joueurs à occuper des postes de direction dans le football.

Pastore explique sa reconversion « Il y a d'abord l'envie de faire partager mon expérience, la mettre au service des jeunes qui arrivent. C'est aussi une question de temps. Je n'avais pas envie de me reconvertir comme entraîneur parce que je n'ai plus envie d'être toute la journée dans un centre d'entraînement » a déclaré l'ancien joueur argentin. S'il reste attaché au PSG, Pastore ne ferme pas la porte à une autre équipe de Ligue 1.