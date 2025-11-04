«Le boulard», énorme craquage d’un joueur au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Odsonne Edouard a ensuite eu un parcours semé d’embûches. Le buteur de 27 évolue aujourd’hui au RC Lens où il se montre performant, et Daniel Riolo revient sur les craquages du joueur par le passé, lui reprochant notamment d’avoir pris le melon à ses débuts au PSG.

Une nouvelle fois buteur samedi en Ligue 1 avec le RC Lens contre Lorient, Odsonne Edouard (27 ans) comptabilise désormais 4 buts en 8 matchs de championnat depuis son arrivée chez les Sang et Or cet été. Formé au PSG et passé ensuite par Toulouse, le Celtic Glasgow, Crystal Palace et Leicester City, Edouard n’avait pas réussi à s’imposer au sein du club parisien lors de ses débuts en professionnel. Et Daniel Riolo est revenu sur la trajectoire compliquée de l’ancien titi du PSG dimanche soir dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Il prenait le boulard au PSG » « Odsonne Edouard, il a eu des problèmes et a fait des choses pas très belles dans sa vie. Il est dans une optique de deuxième chance en oubliant ses conneries de jeunesse. Ca a probablement retardé son évolution. Néanmoins, c'est un mec qui a des qualités, qui est parti un peu vite comme d'autres qui étaient formés au PSG à une époque et qui prenaient le boulard trop vite, ils n'étaient pas bien gérés comme aujourd'hui. C'est ce qui a perturbé une bonne partie de sa carrière et après, il est parti se refaire en Ecosse », confie Riolo.