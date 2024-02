Le boss du PSG lâche une bombe, une réponse est tombée

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a lâché une information capitale pour l’avenir du club, affirmant que le PSG ne souhaitait plus évoluer au Parc des Princes. Très attaché à l’antre du club, le CUP (Collectif Ultra Paris) a publié ce vendredi un communiqué en réaction aux déclarations de la veille.

« C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc » . Voilà ce qu’a affirmé ce jeudi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Une annonce majeure dans l’histoire du club Rouge et Bleu , et qui n’a pas manqué de faire réagir.

Le CUP rejette un départ du Parc des Princes !

Ce vendredi, le Collectif Ultra Paris (CUP) a réagi à cette annonce par le biais d’un communiqué : « Notre position le PSG c'est le Parc des Princes et le Parc des Princes c'est le PSG. Nous n'envisageons pas être la génération de supporters qui aura vu le club quitter son antre de toujours. Nous comprenons qu'après avoir fait miroiter pendant très longtemps une vente, la mairie pour des raisons politiques a changé d'avis. Mais n'accepterons pas que notre club et son stade soit sacrifié pour que Mme HIDALGO garde la main sur le conseil de Paris » .

« Nous le savons et nous nous battrons pour »