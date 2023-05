L’aveu du vestiaire du PSG qui va faire enrager Galtier

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre Lorient, Christophe Galtier a décidé de procéder à un changement tactique en repassant dans une défense à quatre. Ce qui n'a pas porté ses fruits puisque le PSG s'est finalement incliné au Parc des Princes (1-3). Après le match, Marquinhos regrettait que ces choix n'ait pas fonctionné.

Malgré un changement tactique au coup d'envoi de la rencontre, le PSG s'est une nouvelle fois incliné en Ligue 1. Contre Lorient, le club parisien a connu son sixième revers en Championnat. Une situation qui inquiète Marquinhos qui ne cache pas son désarroi.

Marquinhos désabusé

« Quand le résultat ne vient pas, il est normal que beaucoup de choses s'exposent. Nous, je pense que le talent, on l'a. La volonté, on l'a, on veut toujours gagner et surtout gagner ce titre. On est presque en fin de saison, le titre est dans nos mains, il ne faut pas qu'on le laisse partir comme ça. Surtout avec des matches comme ça à la maison, il faut qu'on montre plus que ça à la maison, qu'on montre notre force », lâche le capitaine du PSG au micro de Canal+ avant d'estimer que certains choix n'ont pas été payant.

«On a voulu mettre des choses en place aujourd'hui qui n'ont pas marché»