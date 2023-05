«Je m’en fous» : Un Marseillais détruit le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Natif de Marseille et formé à l'OM, Laurent Abergel évolue désormais au FC Lorient et était donc présent pour la victoire des Merlus au Parc des Princes (3-1). Une satisfaction pour le milieu de terrain qui se réjouit de ce beau succès, mais refuse de se prononcer sur la situation du PSG qui l'intéresse «pas du tout».

En grande difficulté en 2023, le PSG a connu une nouvelle défaite en Ligue 1, cette fois-ci contre Lorient au Parc des Princes. Les Merlus se sont imposés 3 buts à 1, profitant notamment de l'expulsion d'Achraf Hakimi en première période. Une victoire qui fait plaisir à Laurent Abergel, né à Marseille et formé à l'OM.

Abergel savoure la victoire contre le PSG

« Oui on va s’en souvenir on en avait besoin de se rassurer, fallait prendre confiance, envie de montrer. On voulait montrer qu’on était pas là pour donner des points à tout le monde, je préfère le dire quand on gagne, on est encore là on va essayer de finir le mieux possible, on est très content. On sait qu’on sait faire, mais on l’a pas trop montré en deuxième mi-temps donc on est content de se retrouver. C’est bien pour les joueurs offensifs, je suis content, on prend un but un peu bête, c’est comme si on avait fait un clean sheet. C’est bien pour le public, et on leur montre qu’on sera prêt pour le derby la semaine prochaine », lance-t-il au micro de Canal+ , avant de se lâcher sur le PSG.

«Le PSG ça m’intéresse pas du tout en tant que marseillais je m’en fous»