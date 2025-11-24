Laure Boulleau : L’erreur qui ne passe pas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché début septembre avec l'Equipe de France, Ousmane Dembélé a dû observer quelques semaines de repos. L'attaquant français a fait son retour fin octobre en n'étant pas à son meilleur niveau. Il a même connu une petite rechute et a manqué les derniers matches du club. Pour Laure Boulleau, le PSG s'est montré trop impatient.

Depuis le début de la saison, le PSG a beaucoup souffert des absences de ses joueurs. En effet, après cette saison historique, certains corps n'ont pas supporté les efforts des premières semaines et ont dû rejoindre l'infirmerie. C'est le cas d'Ousmane Dembélé, qui a du mal à revenir à un bon niveau physique. Laure Boulleau estime qu'il est revenu trop tôt.

Le PSG a fait une erreur avec Dembélé Parfois en difficulté, le PSG s'apprête à retrouver Ousmane Dembélé prochainement, peut-être pour le match face à Tottenham. « Ça a été une erreur de le mettre trop tôt, donc j’imagine qu’on ne répète pas deux fois les mêmes erreurs, encore plus dans un grand club » commente Laure Boulleau dans le Canal Football Club.