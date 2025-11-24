Laure Boulleau : L’erreur qui ne passe pas !

Touché début septembre avec l'Equipe de France, Ousmane Dembélé a dû observer quelques semaines de repos. L'attaquant français a fait son retour fin octobre en n'étant pas à son meilleur niveau. Il a même connu une petite rechute et a manqué les derniers matches du club. Pour Laure Boulleau, le PSG s'est montré trop impatient.
Depuis le début de la saison, le PSG a beaucoup souffert des absences de ses joueurs. En effet, après cette saison historique, certains corps n'ont pas supporté les efforts des premières semaines et ont dû rejoindre l'infirmerie. C'est le cas d'Ousmane Dembélé, qui a du mal à revenir à un bon niveau physique. Laure Boulleau estime qu'il est revenu trop tôt.
Le PSG a fait une erreur avec Dembélé
Parfois en difficulté, le PSG s'apprête à retrouver Ousmane Dembélé prochainement, peut-être pour le match face à Tottenham. « Ça a été une erreur de le mettre trop tôt, donc j’imagine qu’on ne répète pas deux fois les mêmes erreurs, encore plus dans un grand club » commente Laure Boulleau dans le Canal Football Club.
Dembélé de retour
Touché lors du match face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé était sorti avant la demi-heure de jeu. Le Ballon d'Or 2025 pourrait être présent lors du match face à Tottenham mardi. Tout dépend de la séance d'entraînement de lundi. Le joueur de 28 ans espère enfin pouvoir lancer sa saison.