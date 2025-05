Laure Boulleau : «Je t'aime», la déclaration surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain pendant la totalité de sa carrière professionnelle, Laure Boulleau ne cache pas son amour pour le club de la capitale lors de ses interventions sur Canal+. Présente au Parc des princes cette semaine pour la demi-finale de Ligue des champions avec l'équipe du Canal Champions Club, Boulleau a été interpellée par un fan parisien qui en avait gros sur le cœur.

Ancien joueur de Liverpool pendant deux saisons pleines avant d'être prêté à l'OM puis aux Girondins de Bordeaux entre 2004 et 2006, Bruno Cheyrou a pris sa retraite pendant les années 2010 et s'est reconverti en tant que dirigeant. Notamment au PSG où il a géré la direction de la section féminine puis responsable du recrutement de l'équipe première masculine de l'OL.

Laure Boulleau interpellée au Parc des princes

En parallèle, à la ville, Bruno Cheyrou est le compagnon de Laure Boulleau avec qui il a eu une fille prénommée Clara à l'automne 2024. Présente sur les plateaux de Canal+ pour le Canal Football Club et le Canal Champions Club, l'ancienne joueuse du PSG et de l'équipe de France dévoile les coulisses des soirées de Ligue des champions sur la chaîne cryptée grâce à ses lunettes qui filment tout ce qui se passe sur le plateau et en dehors.

«Laure je t'aime, je t'aime, wow»

Au Parc des princes mercredi soir dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal (2-1), un supporter parisien a interpellé Laure Boulleau comme on peut le voir sur sa vidéo Instagram : Les coulisses LB3. « Laure je t'aime, je t'aime, wow ». Une déclaration d'amour qui a eu le mérite d'interpeller la principale intéressée. « Ah bon ? », avant d'exploser de rire pour se remettre en place dans les tribunes à l'arrivée de la seconde période et d'exulter pour la qualification du PSG en finale de Ligue des champions.