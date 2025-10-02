Lamine Yamal : La nouvelle folie après le PSG !

Ce mercredi soir, le FC Barcelone a perdu contre le PSG, et ce, au Stade olympique Lluís Companys. Au lendemain de cette défaite, le clan Yamal prépare une nouvelle folie. En effet, il sera possible de rencontrer Sheila Ebana, la mère du joueur, lors d'un événement organisé le 7 novembre au Nobu Hotel London Portman Square.
Pour le compte de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, le FC Barcelone de Lamine Yamal a affronté le PSG ce mercredi soir. Toutefois, les Blaugrana se sont inclinés au au Stade olympique Lluís Companys (2-1).
Rencontre avec la mère de Yamal le 7 novembre
Comme rapporté par Foot Mercato, la mère de Lamine Yamal sera à l'honneur lors d'un événement organisé le 7 novembre au Nobu Hotel London Portman Square. En effet, JEN C Events a programmé un repas de luxe accompagné d'un DJ et de Sheila Ebana.
Les VIP vont pouvoir prendre une photo
Comme précisé par Foot Mercato, ceux qui seront présents à cet événement auront l'opportunité de rencontrer la mère de Lamine Yamal. D'ailleurs, grâce à une entrée VIP, il sera possible de prendre une photo avec Sheila Ebana. De son côté, Lamine Yamal ne sera pas de la partie. Le FC Barcelone ayant rendez-vous avec le Celta Vigo le 7 novembre.