Lamine Yamal : La nouvelle folie après le PSG !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le FC Barcelone a perdu contre le PSG, et ce, au Stade olympique Lluís Companys. Au lendemain de cette défaite, le clan Yamal prépare une nouvelle folie. En effet, il sera possible de rencontrer Sheila Ebana, la mère du joueur, lors d'un événement organisé le 7 novembre au Nobu Hotel London Portman Square.

Pour le compte de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, le FC Barcelone de Lamine Yamal a affronté le PSG ce mercredi soir. Toutefois, les Blaugrana se sont inclinés au au Stade olympique Lluís Companys (2-1).

Rencontre avec la mère de Yamal le 7 novembre Comme rapporté par Foot Mercato, la mère de Lamine Yamal sera à l'honneur lors d'un événement organisé le 7 novembre au Nobu Hotel London Portman Square. En effet, JEN C Events a programmé un repas de luxe accompagné d'un DJ et de Sheila Ebana.