La phrase de Mbappé qui pourrait lui coûter plusieurs millions d’euros

La rédaction

Parti du PSG à la fin de son contrat en juin dernier, Kylian Mbappé est toujours en plein litige avec le club de la capitale. Le capitaine de l’équipe de France réclame 55M€ de salaires et primes impayés, tandis que Paris estime qu’un accord oral a été conclu afin qu’il y renonce et compte s’appuyer sur une de ses déclarations datant de janvier dernier.

Bien qu’il soit désormais un joueur du Real Madrid, l’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG n’est pas encore totalement terminée. Les deux parties sont toujours en désaccord concernant les 55M€ de salaires et primes impayés par Paris et réclamés par l’attaquant de 25 ans.

En plein conflit, l’avocate de Mbappé met en garde le PSG ! https://t.co/sZkEGwyZvk pic.twitter.com/Tn6bZURoNy — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

Mbappé refuse la médiation proposée par la LFP

Ce mercredi, la LFP a proposé une médiation afin d’aider Kylian Mbappé et le PSG à régler leur litige. Une éventualité dont s’est réjoui le club de la capitale, comme il l’a fait savoir via un communiqué, mais qui a été refusée par le capitaine de l’équipe de France. Comme indiqué par L'Équipe, si aucun accord écrit n’a été conclu, le PSG estime qu’il est oral.

« Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été »

En ce sens, le PSG compte s’appuyer sur déclaration de Kylian Mbappé, qu’il avait eu après le Trophée des champions remporté face à Toulouse : « Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe mon choix, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. »