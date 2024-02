Kylian Mbappé tourne le dos à un futur historique avec le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sept années après son arrivée au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a pris la décision de plier bagage au terme de son engagement en juin prochain. Durant son aventure dans la capitale, Kylian Mbappé a marqué les esprits mais également l’histoire du club en battant plusieurs records XXL. D’autres resteront en revanche hors de portée…

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l’histoire d’amour va cesser. Arrivé en provenance de l’AS Monaco à l’été 2017, l’international français a décidé de mettre fin à son aventure parisienne au terme de la saison alors que son contrat arrive à terme en juin. C’est probablement du côté du Real Madrid que Kylian Mbappé va poursuivre sa carrière avec l’ambition de marquer les esprits, comme il a su le faire du côté du Parc des Princes en décrochant plusieurs records de taille.

Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France… Les records XXL de Mbappé

Alors qu’il a disputé son 291e match à Nantes (2-0) samedi soir, le premier après l’annonce de son départ, Kylian Mbappé en a profité pour inscrire son 244e but sous le maillot rouge et bleu, de quoi lui permettre de creuser un peu plus l’écart sur les 200 réalisations d’Edinson Cavani. La saison dernière, le capitaine des Bleus était devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG en détrônant l’Uruguayen, puis quelques semaines plus tard le meilleur scoreur de l’histoire du club en Ligue 1, Cavani totalisant 138 réalisations dans le Championnat. Mbappé est également le meilleur buteur parisien en Coupe de France, avec 35 buts dans l’épreuve alors que le PSG est toujours engagé dans la compétition, et en Ligue des champions en trouvant le chemin des filets pour la 38e fois mercredi contre la Real Sociedad. Au fil des années, il s'est imposé comme le roi des buts du PSG inscrits à domicile mais également à l'extérieur. Si d’autres records pourraient encore tomber avant la fin de la saison, il y en a toutefois certains que Kylian Mbappé est certain de ne pas pouvoir décrocher avant son départ en fin de saison.

Mbappé distancé au PSG

Avec ses 291 matches, Kylian Mbappé devrait, sauf blessure majeure avant la fin de la saison, atteindre la barre symbolique des 300 caps sous le maillot parisien, mais cela ne sera pas suffisant pour en faire le joueur au plus grand nombre de matches disputés au PSG. Le record est toujours détenu par Jean-Marc Pilorget avec 435 rencontres au compteur, une performance historique qui sera égalée et dépassée par Marquinhos (433 matches) dans les prochaines semaines.

Totalisant 28 trophées, le capitaine brésilien du PSG est également en route pour devenir le joueur le plus titré de l’histoire à Paris, n’étant plus qu’à deux unités de Marco Verratti et ses 30 titres. Kylian Mbappé est loin de ce total avec ses 13 sacres au PSG : cinq victoires en Ligue 1 (2018, 2019, 2020, 2022 et 2023), trois Coupe de France (2018, 2020, 2021), deux Coupe de la Ligue (2018, 2020) et trois Trophée des Champions (2019, 2020, 2023).

Encore loin des grands de la Ligue 1

Malgré ses statistiques stratosphériques depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé reste loin des premières places des meilleurs buteurs de la Ligue 1, pointant à la septième position du classement avec ses 185 buts inscrits à l’AS Monaco et au PSG. Roger Piantoni, cinquième, possède 18 réalisations d’avance sur l’international tricolore. Le record de Delio Onnis n’est pas près de tomber alors que l’ancien attaquant de Reims, Monaco, Tours et Toulon totalise 299 buts en Championnat. En Coupe de France aussi, Delio Onnis domine les débats avec ses 44 réalisations, à égalité avec Michel Platini. Kylian Mbappé doit ainsi marquer à neuf reprises dans la compétition, alors que le PSG reçoit l’OGC Nice en quart de finale le 13 mars.

Josip Skoblar détient quant à lui le record de buts marqués en Ligue 1 sur une seule saison, avec 44 réalisations. Kylian Mbappé est officiellement en course pour égaler la performance, mais celle-ci semble aujourd’hui inaccessible alors que le Bondynois a marqué pour la 21e fois à Nantes samedi.