Kylian Mbappé : Le message surprise du PSG !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Seulement un an après son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé a donc assisté au sacre du PSG en finale de la Ligue des Champions samedi soir face à l'Inter Milan. Et alors que nombreux sont les fans à avoir une dente contre le capitaine de l'équipe de France, Marquinhos a quant à lui tenu à adresser un message d'amour à son ancien coéquipier du PSG.

« Si les attaquants ne courent pas, ce n'est pas possible »

Interrogé au micro de Movistar, Marquinhos a jugé l'évolution du PSG sous l'ère Luis Enrique : « Dès le premier jour, Luis Enrique a travaillé la tactique. Au début, ça a été très difficile. Il a fallu changer de mentalité. D'abord, commencer par les attaquants, pour être sûrs en un contre un derrière. On peut voir comment courent Dembélé et Doué et ça nous facilite le travail, car s'ils ne courent pas, ce n'est pas possible. C'est le travail de l'équipe et du coach depuis deux ans. Nous sommes très heureux », a indiqué le capitaine du PSG, avant de faire passer un message inattendu à Kylian Mbappé.