Kylian Mbappé : L'appel secret au PSG !

Axel Cornic

En juin 2024n le départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat était vécu comme un véritable tremblement de terre et une remise en question des ambitions du clubs. Pourtant, c’est sans sa plus grande star, que le Paris Saint-Germain a réalisé une saison historique en allant notamment chercher sa première Ligue des Champions.

C’est un parallèle assez cocasse. Parti au Real Madrid pour enfin gagner la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a connu une première saison très compliquée. Et il a vu de loin son ancien club du PSG soulever la coupe aux grandes oreilles, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

« Il ne ressent aucune amertume » Nombreux ont notamment laissé entendre que les succès du PSG ont sans aucun doute dû faire grincer des dents chez les Mbappé. Mais sa mère assure que ce n’est pas le cas. « Quand, après la victoire du PSG (en finale de Ligue des champions), il dit qu'il ne ressent aucune amertume et qu'il est simplement super content pour Ousmane (Dembélé) et ses potes, c'est la vérité » a assuré Fayza Lamari.