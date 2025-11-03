Kylian Mbappé : L'annonce qui va rendre fou le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un peu plus d'un an après son départ du PSG, Kylian Mbappé a enfin retrouvé son meilleur niveau qui lui permet de porter le Real Madrid. Pour Bixente Lizarazu, la raison est notamment du au fait que l'attaquant français est libéré de sa relation toxique avec le club de la capitale.

Lizarazu vole au secours de Mbappé « Il a eu des périodes très fastes dans sa carrière. Mais là il n'est plus dans un environnement toxique. On sait que ça a été très très difficile avec le PSG. Il a été très critiqué, on lui trouvait tous les défauts du monde et il a remis les pendules à l'heure », lâche le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre.