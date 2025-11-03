Kylian Mbappé : L'annonce qui va rendre fou le PSG !

Un peu plus d'un an après son départ du PSG, Kylian Mbappé a enfin retrouvé son meilleur niveau qui lui permet de porter le Real Madrid. Pour Bixente Lizarazu, la raison est notamment du au fait que l'attaquant français est libéré de sa relation toxique avec le club de la capitale.
Lizarazu vole au secours de Mbappé
« Il a eu des périodes très fastes dans sa carrière. Mais là il n'est plus dans un environnement toxique. On sait que ça a été très très difficile avec le PSG. Il a été très critiqué, on lui trouvait tous les défauts du monde et il a remis les pendules à l'heure », lâche le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre.
«Il n'est plus dans un environnement toxique»
« Il est arrivé dans un environnement où tout le monde lui veut du bien et tout le monde veut qu'il réussisse, où son président, son entraîneur et ses partenaires le mettent dans les meilleures conditions. Il peut se concentrer que sur le foot. Il a eu une très bonne préparation, il a retrouvé ses jambes de feu. C'est le meilleur Kylian Mbappé des 2 ou 3 dernières années », ajoute Bixente Lizarazu.