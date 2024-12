Kylian Mbappé : La terrible annonce sur son conflit à 55M€ avec le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti du PSG, Kylian Mbappé réclame encore et toujours 55M€ au club de la capitale, somme correspondant à des salaires et primes impayés. Le conflit est en cours depuis plusieurs semaines maintenant et pour un nouveau rebondissement a eu lieu dernièrement. En effet, Mbappé a décidé de saisir la commission juridique de la LFP pour obtenir son argent. Une démarche visiblement vaine pour l’attaquant du Real Madrid. Explications.

Pour s’y retrouver financièrement, le PSG pensait avoir un accord verbal avec Kylian Mbappé. Le Français n’a toutefois pas la même version. Ainsi, un conflit est en cours entre le club de la capitale et son ancien joueur qui réclame 55M€, correspondant à des salaires et des primes impayés. Plusieurs démarches ont ainsi été entamées par Mbappé pour récupérer son argent et une nouvelle étape a d’ailleurs été annoncée. En effet, comme ça a été révélé, le joueur du Real Madrid a décidé de saisir la commission juridique de la LFP.

« Ce conflit n’a aucune chance d’aboutir »

Toutefois, malgré cette saisie de la commission juridique de la LFP, Kylian Mbappé ne devrait pas récupérer ses 55M€ pour le moment. En effet, sur le plateau de TPMP, Gilles Verdez a expliqué à propos de ce conflit entre le PSG et son ancien joueur : « Il réclame 55M€. Mbappé a saisi la commission de discipline de la Ligue. Je vais vous expliquer pourquoi sa tentative n’a aucune chance de réussir. Il y aura une audience le 11 décembre. Ça ne sert à rien. Pour le PSG, c’est une affaire de droit du travail. Seul le conseil des prudhommes est compétent. Donc ça ira aux prudhommes. Le PSG refusera de payer même s’il y a des intérêts jusqu’à ce que les prudhommes tranchent. Ce qui prendra d’ailleurs plusieurs années. Ce conflit n’a aucune chance d’aboutir. Pour le PSG, c’est les prudhommes, rien que les prudhommes ».

« Cela prendra des années »

De son côté, le PSG a tenu à faire savoir auprès du Figaro : « Le tribunal du travail est compétent, et entendra et acceptera tous les arguments du PSG, et décidera que les parties doivent trouver un accord. Cela prendra des années et nous en serons au même point dans deux ans qu’aujourd’hui, c’est-à-dire que Mbappé doit trouver un accord. S’il veut aller au tribunal pendant deux ans pour ne pas gagner, pas de problème, nous le verrons là-bas ».