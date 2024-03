Kylian Mbappé fait une grande réclamation !

Thibault Morlain

Pour leur 12ème victoire de la saison, les Spurs ont frappé fort en s'imposant face au Thunder d'Oklahoma City. Une rencontre lors de laquelle, une fois n'est pas coutume, Victor Wembanyama a été impressionnant. Auteur notamment de 28 points et 13 rebonds, le crack français a d'ailleurs fait réagir Kylian Mbappé, qui n'a pas manqué de faire une grande demande pour Wembanyama.

D'un point de vue personnel, la première saison en NBA de Victor Wembanyama est exceptionnel. Le joueur des Spurs vient encore de montrer tout son talent face au Thunder, écoeurant notamment Chet Holmgren, son grand rival pour le titre de Rookie Of The Year. Wembanyama semble donc se diriger tout droit vers cette distinction. Pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé...

Mbappé décerne déjà le ROTY à Wembanyama

En prenant le meilleur sur Chet Holmgren, Victor Wembanyama s'impose plus que jamais comme le Rookie Of The Year en NBA. Un titre que Kylian Mbappé lui décerne d'ores et déjà. En effet, sur Instagram , la star du PSG a réagi à la dernière performance de Wembanyama contre le Thunder, postant alors en story : « ROTY ? 10000% ».

Wembanyama et le départ de Mbappé