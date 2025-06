Kylian Mbappé au PSG, c’est non !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

14 ans après le rachat du Qatar, le PSG a enfin remporté la première Ligue des Champions de son histoire. Un sacre qui intervient d’ailleurs quelques mois seulement après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors qu’on craignait le pire pour le club de la capitale sans le Français, il n’y avait pas de quoi s’inquiéter. Mais cela aurait-il était pareil avec Mbappé ? Pas sûr…

Sans Kylian Mbappé , on ne donnait pas cher de la peau du PSG cette saison. Luis Enrique n’était lui pas inquiet et il avait tout vu avant tout le monde. En effet, l’Espagnol a réussi à mener son équipe sur le toit de l’Europe. Le club de la capitale a ainsi remporté sa première Ligue des Champions, pendant que Kylian Mbappé , parti au Real Madrid , attend toujours la sienne.

Le PSG n’aura donc pas eu besoin de Kylian Mbappé pour gagner la Ligue des Champions. Mais le club de la capitale aurait-il aussi gagné cette saison avec le Français ? Nabil Djellit a des doutes comme il l’a confié pour Aliotalk : « Si Mbappé était resté, le PSG aurait quand même gagné la Ligue des Champions ? Si c’est le Mbappé de l’année dernière, non ».

« Ils auraient pu même être plus forts »

« Si c’est Mbappé qui court 6km et qui fait passer la serpillère aux autres derrière… Si c’est un Mbappé dans le logiciel de Luis Enrique, ils auraient pu même être plus forts. On ne peut pas l’exclure », a ensuite ajouté Nabil Djellit.