Kylian Mbappé annonce un nouveau départ au PSG !

Parti du PSG à l’été 2024 en direction du Real Madrid, Kylian Mbappé était donc le grand absent du sacre historique quelques mois plus tard en finale de la Ligue des Champions. Mais le capitaine de l’équipe de France n’affiche aucune jalousie à ce sujet, et annonce d’ailleurs un nouveau départ pour le PSG qui va changer de sphère après ce succès selon lui.

Le PSG a marqué l’histoire le 31 mai dernier en remportant la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0) à Munich, alors qu’un an auparavant, la grande star du projet QSI décidait de ne pas prolonger son contrat pour partir libre. Il s’agit bien sûr de Kylian Mbappé, qui était parti en direction du Real Madrid. Et malgré ce timing forcément frustrant, l’attaquant des Bleus semble très heureux pour le PSG.

Mbappé se réjouit pour le PSG Interrogé au micro d’Anne-Sophie Lapix sur M6 dimanche, Mbappé s’est confié sur le sacre du PSG en Ligue des Champions : « J’étais content parce que j’ai pas mal d’amis dans l’équipe. C’est un club qui a beaucoup compté pour moi. C’est le club où je suis resté le plus longtemps pour le moment dans ma carrière. C’est spécial pour les Parisiens, pour les supporters. C’était la suite logique », indique l’attaquant Madrilène.