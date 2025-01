Kvaratskhelia : Le boss du PSG lance un avertissement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il ne faut pas s'attendre à un transfert plus important d'ici la fin de ce mercato. Recruté contre un chèque de 70M€, Khvicha Kvaratskhelia restera la recrue hivernale la plus chère. Ce vendredi, Nasser Al-Khelaïfi a accordé un entretien à la presse italienne et a répété que la star du PSG cette saison était l'équipe dans sa globalité.

Le PSG a réalisé l’un des gros coups de ce mercato hivernal en mettant la main sur Khvicha Kvaratskhelia pour la modique somme de 70M€. Présent au Parc des Princes mercredi soir et non qualifié pour participer au choc face à Manchester City, l’ailier géorgien de 23 ans pourrait faire ses grands débuts en Ligue 1 face au Stade de Reims ce samedi.

Le PSG déclenche une vague de transferts à 105M€ ! Quel club sera le prochain sur la liste ? 🔥

➡️ https://t.co/DdDnuG7HlM pic.twitter.com/7hwVXSKMdh — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 24, 2025

Al-Khelaïfi campe sur ses positions

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur le recrutement de Kvaratskhelia cet hiver. Si le dirigeant qatari a partagé sa joie de pouvoir compter sur un joueur de ce talent, il a précisé qu’il n’était pas considéré comme la nouvelle star de l’effectif.

« Il est fantastique, mais... »

« Il est fantastique, je suis convaincu que nous allons devenir plus forts. Mais la star, c’est l’équipe. Il en fera partie » a confié Al-Khelaïfi au cours d’un entretien accordé à Sky Sports Italia ce vendredi.