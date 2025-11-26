Pierrick Levallet

Arrivé lors de l’été 2024, João Neves a rapidement conquis son monde au PSG. L’international portugais s’est rapidement installé dans le onze de Luis Enrique, au point de devenir une pièce maîtresse de l’équipe parisienne. Tout le monde est d’ailleurs tombé sous le charme du milieu de terrain de 21 ans grâce à sa personnalité attachante.

«C’est vraiment un garçon très attachant» « Il trouve toujours un jeu pour s’amuser. Il a toujours le sourire, des gestes d’élégance. Il enchante tout le monde. C’est vraiment un garçon très attachant. Il y aurait beaucoup de choses positives à dire sur une seule et même personne. À l’image de Warren (Zaïre-Emery), qui est un peu plus timide, on sent qu’il y a une vraie éducation » a d’ailleurs expliqué un intime du groupe du PSG dans des propos rapportés par Le Parisien.