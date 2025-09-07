«Je voulais mourir», une star a signé au PSG à contrecœur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG à l'été 2019 en provenance du Real Madrid, Keylor Navas n'avait vraisemblablement aucune envie de quitter le club merengue pour prendre la direction du Parc des Princes. Dans un entretien accordé à la presse espagnole il y a quelques mois, le gardien costaricien évoquait même une «envie de mourir» à l'idée de quitter le Real Madrid à l'époque...

Titulaire indiscutable dans les buts du PSG entre 2019 et 2021, Keylor Navas aura laissé un très bon souvenir aux supporters sur le plan sportif. Et pourtant, le gardien costaricien n'avait visiblement aucune envie d'être là... Dans un entretien accordé à la Cadena Ser en avril dernier, Navas livrait les coulisses de son transfert du Real Madrid pour le PSG (15M€), et indique très clairement qu'il ne souhaitait pas partir.

« Je voulais partir autant que je voulais mourir » « Je voulais partir autant que je voulais mourir. Je me souviens de cette phrase. Ce sont des décisions que l’on prend non pas avec le cœur, mais en pensant au football. J’ai quitté Madrid parce que je n’avais pas assez de minutes de jeu et qu’une autre équipe me les donnait… », a confié Navas.