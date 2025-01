«Je suis célibataire» : Une star du PSG se lâche sur sa vie amoureuse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques mois de cela, la vie amoureuse d’Achraf Hakimi s’était retrouvée au coeur de l’actualité people. En effet, le divorce du joueur du PSG avec Hiba Abouk avait fait énormément parler. Aujourd’hui, le Marocain se retrouve donc célibataire et Hakimi a expliqué ne pas être fermé à un nouveau mariage.

Achraf Hakimi a beau être le plus discret sur sa vie en dehors des terrains, ça n’a pas empêché le joueur du PSG d’être au centre de l’actualité. On a ainsi beaucoup parlé du divorce entre Hakimi et Hiba Abouk, après plusieurs années de relation. Le Marocain est ainsi aujourd’hui célibataire et ne ferme aucune porte pour la suite de sa vie amoureuse…

Un retournement inattendu à la Coupe de France ! Découvrez les deux révélations du PSG selon Riolo 🌟

➡️ https://t.co/TJj1ZYDUPD pic.twitter.com/ZPydBDgmYH — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

Un nouveau mariage pour Hakimi ?

Invité d’Anas Bukhash sur Youtube, Achraf Hakimi a évoqué de nombreux sujets, y compris de sa vie amoureuse. Où en est-il après son divorce avec Hiba Abouk ? Le joueur du PSG a alors expliqué : « Est-ce que je pourrais me marier une nouvelle fois ? Beaucoup de personnes attendent cela (rires) ».

« Difficile de trouver la bonne personne »

Achraf Hakimi a ensuite ajouté : « Je ne sais pas. Je suis ouvert, je suis jeune, je suis célibataire, je me sens bien. Je profite de mon temps avec ma famille, mes enfants et moi-même. C’est difficile de trouver la bonne personne. Mais si je rencontre cette personne, pourquoi pas ». Ne reste donc plus qu’à trouver la bonne personne pour le Marocain.