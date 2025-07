«Je savais», le calvaire du PSG était prévu !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Chelsea a donc fait tomber le PSG (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs. Pour y arriver, les Blues ont pu compter sur un Cole Palmer de gala, auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Bourreau du club de la capitale, l’Anglais a fait de gros dégâts dans la défense parisienne et visiblement, Palmer s’y attendait.

Après la Ligue des Champions, le PSG rêvait de la Coupe du monde des clubs. C’était sans compter sur Chelsea et Cole Palmer. A 23 ans, le talent britannique a écoeuré la défense parisienne. Premier buteur de la rencontre à la 22ème minute, Palmer a réussi à retrouver le chemin des filets à la 30ème minute. Et c’est aussi lui qui a délivré la passe décisive pour le 3ème but des Blues, marqué par Joao Pedro.