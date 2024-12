«Je regrette…» : Une star débarque au PSG, ça ne se passe pas comme prévu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gianluigi Buffon, arrivé au PSG en 2018 après son départ de la Juventus, n'a pas connu le succès espéré à Paris. Associée à une élimination décevante en Ligue des champions, la légende italienne a exprimé ses regrets d'avoir rejoint le club à 40 ans, lui qui espérait briller aux côtés de Neymar et Mbappé.

Depuis l’arrivée du Qatar en 2011, il y a bien un chantier que le PSG peine à régler, celui du gardien de but. Les portiers se sont succédé au fil des années, et en 2018, c’est Gianluigi Buffon qui débarquait au terme de son contrat à la Juventus. Un choix qui ne s’est pas avéré gagnant pour le club et la légende transalpine, pliant bagage l’année suivante. Buffon reste associé à la nouvelle remontada du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester United, vainqueur au Parc des Princes (1-3) après sa défaite à l’aller (2-0).

« Je regrette »

Interrogé par la Chaîne L’Équipe au début de l’année, Gianluigi Buffon ne cachait pas sa frustration. « Je regrette d’être venu au PSG à l’âge de 40 ans car j’aurais aimé construire avec ce club de grandes victoires, surtout avec deux phénomènes comme Neymar ou Mbappé. Les chances de succès étaient vraiment énormes », confiait le champion du monde 2006, admiratif de Kylian Mbappé, son coéquipier le temps d’une saison.

« Je trouve qu’il avait un égo plutôt mesuré »

« Avec ce titre en 2018 (la Coupe du Monde), Mbappé avait connu la consécration. Mais ce qui m’avait frappé, c’est sa manière d’être. Un jeune homme dans sa manière de se comporter, il a su conserver l’insouciance des garçons de son âge. Je trouve qu’il avait un égo plutôt mesuré. Il voulait conquérir le monde, avait une grande estime, mais sans nuire à ses coéquipiers ou son équipe », ajoutait-il. Gianluigi Buffon fera son retour à la Juve jusqu’en 2021, avant une dernière aventure à Parme, son club formateur.