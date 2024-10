«Je n’ai pas l’intention de revenir», le PSG l’a dégouté du football !

Axel Cornic

A la base de la construction du premier Paris Saint-Germain version QSI, Leonardo a été une figure extrêmement importante. Mais son aventure parisienne n’a pas été linéaire et a été parsemée de polémiques, avec notamment cette suspension en 2013 après une bousculade avec l’arbitre Alexandre Castro, qui a semblé signer le début de sa fin.

Dès l’arrivée des investisseurs qataris à Paris, un homme a été mis aux manettes du projet. Il s’agit évidemment de Leonardo, qui est sans aucun le visage du premier PSG de QSI et qui a construit l’équipe avec les recrutements de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et plus tard Mauro Icardi ou encore Keylor Navas.

Mercato - PSG : Riolo réclame un transfert de toute urgence ! https://t.co/F7vK5suL4s pic.twitter.com/ZMIWMgb72A — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Leonardo est absent depuis 2022

Son aventure au PSG s’est faite en deux actes, avec un premier de 2011 à 2013 marqué notamment par une suspension d’un an pour une bousculade sur un arbitre et le second, de 2019 à 2022. Depuis, on n’a plus vu Leonardo dans le monde du football et il ne semble pas vraiment pressé d’y revenir. « Je suis heureux à la maison, je n'ai pas vraiment l'intention de revenir au football » a expliqué l’Italo-brésilien au micro de TMW.

« Après avoir terminé avec le PSG, j'ai décidé que je prendrais une autre voie »

Cette fin avec le PSG semble avoir profondément marqué Leonardo, qui a également occupé les postes d’entraineur à Antalyaspor puis de directeur technique à l’AC Milan. « En tant qu'entraîneur, c'est certainement hors de question, mais même en tant que directeur sportif » a assuré celui qui a été remplacé par Luis Campos en 2022. « Après avoir terminé avec le PSG, j'ai décidé que je prendrais une autre voie qui serait certainement celle du football, car c'est ma vie, mais d'une manière différente ».