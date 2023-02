Invisible, Leo Messi a «libéré» le PSG

La rédaction

Malgré un match où il était introuvable, Lionel Messi a été le le sauveur du PSG ce dimanche. Sur coup-franc, dans les dernières secondes du match, l'Argentin a libéré ses coéquipiers et le Parc de Princes, mettant fin à la série noire de trois défaites consécutives. Et à la fin de la partie, ses coéquipiers l'ont bien remercié, Vitinha en tête.

Invisible, inexistant : tels sont les adjectifs que l'on peut utiliser pour qualifier la prestation de Lionel Messi avant la 95ème minute de jeu. Pas loin de réaliser son pire match depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi a pourtant sauvé les siens sur coup-franc, permettant au PSG de souffler et remporter un match dingue (4-3). Mais comme souvent, La Pulga est sortie de sa tanière pour faire la décision dans les dernières minutes du match, comme il sait si bien le faire.

« C'était pas un bon match »

En zone mixte, Vitinha s'est prononcé après la victoire du PSG face à Lille au bout du bout (4-3). Alors que le PSG menait 2-0 dès la 20ème minute de jeu et semblait enfin vivre un match tranquille, les Lillois ont réussi à égaliser, puis passer devant. Un match forcément dur à analyser à chaud, ce que Vitinha s'est quand même efforcer de faire : « C’est pas un bon match, mais c’est une bonne victoire. Même quand nous ne gagnons pas, tout le monde le ressent, tout le monde veut gagner. »

Au bord du précipice, il éloigne Zidane du PSG https://t.co/3ilHE4xgv5 pic.twitter.com/NAqQ8MW7zV — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

« Tout le monde attendait son but »